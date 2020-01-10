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Adıyaman'da "Buzağılar ölmesin" konulu konferans

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "Buzağılar ölmesin" konulu konferans gerçekleştirildi.

10.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:38Adıyaman'da
'ın Gölbaşı ilçesinde "Buzağılar ölmesin" konulu konferans gerçekleştirildi.
Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ve Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda Diyarbakır Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinin katılımıyla ilçede "Buzağılar ölmesin" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki toplantı öncesinde Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal ziyaret edilerek projenin ilçe ayağı konusunda bilgi verilerek, destek talep edildi.
Seminerde Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri, buzağı ishallerinin tedavi ve korumasındaki kritik noktaları ile "Buzağı beslenmesi" konulu eğitim semineri verdi.
Toplantıya Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Sırrı Öztürk, Adıyaman Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Öztürk, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler ile ilçedeki veteriner hekimler katıldı.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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