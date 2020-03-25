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Adıyaman'da cadde ve sokaklar köpüklendi

Adıyaman'da cadde ve sokaklar köpüklü su ile ekipler tarafından korona virüsüne karşı yıkanıyor.

25.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:39
Adıyaman'da cadde ve sokaklar köpüklendi
Adıyaman 'da cadde ve sokaklar köpüklü su ile ekipler tarafından korona virüsüne karşı yıkanıyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüsü sonrasında çift vardiya çalışarak cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkıyor. Ekipler korona virüsünün ardından temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. Cadde ve sokaklarda yol ve kaldırımlara önce köpük sıkan ekipler daha sonra yine köpüklü suyla yıkıyor. Çok sayıda personel caddenin başından başlayarak temizlik yaparak ilerliyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, "Korona virüsünün meydana gelmesinden itibaren Başkanımızın bize verdiği talimat doğrultusunda şehrimizin belirli bölgelerinden yıkamaya başladık. Köpüklü suyla yıkamamıza devam ediyoruz. Peyderpey Adıyaman'ın tüm cadde ve sokaklarını temizlemeye çalışacağız. Cenab-ı Allah bu virüsü bir daha Türkiye'mize ve Adıyaman'ımıza yaşatmasın İnşallah" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel

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