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Adıyaman'da cadde ve sokaklar köpüklendi

Adıyaman'da cadde ve sokaklar köpüklendi Adıyaman'da cadde ve sokaklar köpüklü su ile ekipler tarafından korona virüsüne karşı yıkanıyor.

25.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:58
Adıyaman 'da cadde ve sokaklar köpüklendi
ADIYAMAN - Adıyaman'da cadde ve sokaklar köpüklü su ile ekipler tarafından korona virüsüne karşı yıkanıyor.
Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüsü sonrasında çift vardiya çalışarak cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkıyor. Ekipler korona virüsünün ardından temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. Cadde ve sokaklarda yol ve kaldırımlara önce köpük sıkan ekipler daha sonra yine köpüklü suyla yıkıyor. Çok sayıda personel caddenin başından başlayarak temizlik yaparak ilerliyor.
Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, "Korona virüsünün meydana gelmesinden itibaren Başkanımızın bize verdiği talimat doğrultusunda şehrimizin belirli bölgelerinden yıkamaya başladık. Köpüklü suyla yıkamamıza devam ediyoruz. Peyderpey Adıyaman'ın tüm cadde ve sokaklarını temizlemeye çalışacağız. Cenab-ı Allah bu virüsü bir daha Türkiye'mize ve Adıyaman'ımıza yaşatmasın inşallah" diye konuştu. Adıyaman’da cadde ve sokaklar köpüklendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Genel

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Adıyaman'da cadde ve sokaklar köpüklendi

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