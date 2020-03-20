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Adıyaman'da cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanıyor

Adıyaman'da cadde ve sokaklar korona virüsüne karşı köpüklü suyla yıkanıyor.

20.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:41
Adıyaman'da cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanıyor
Adıyaman'da cadde ve sokaklar korona virüsüne karşı köpüklü suyla yıkanıyor.

Adıyaman Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde korona virüsüne karşı temizlik çalışması yapıldı. Virüse karşı gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklar ekipler tarafından köpüklü suyla yıkanarak hijyenik hale getirildi. Çalışmaların her gün sabaha karşı il merkezinde bulunan bütün cadde ve sokaklarda yapıldığı vurgulandı. Temizlik İşleri Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalardan dolayı vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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