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Adıyaman'da, çam fidanı dağıtıldı

Adıyaman'da, 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 2 bin adet çam fidanı dağıtıldı.

05.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 05.11.2019 14:39Adıyaman'da, çam fidanı dağıtıldı
Adıyaman'da, 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 2 bin adet çam fidanı dağıtıldı.

Türkiye'nin 2023 farklı noktasında gerçekleştirilen çam fidanı dağıtımı Adıyaman'da da büyük ilgi gördü. Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imzalanan protokol ile Adıyaman Adliyesi önünde çam fidanı dağıtımı yapıldı. Ücretsiz bir şekilde dağıtılan fidanlardan dolayı vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Yapılan fidan dağıtımıyla alakalı konuşan Adıyaman Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Bayrak, " Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğümüz bize yapılan protokol gereği 2 bin adet fidan verildi. Bu fidanlarımızı vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Çok verimli bir etkinlik oldu. Ağaç dikimlerimiz ve fidan dağıtımlarımız bu hususta devam edecek" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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