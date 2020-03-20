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Adıyaman'da camilerde koronavirüs önlemi

Adıyaman'da camilerde koronavirüs önlemiDİYANET İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ve cuma namazlarına ara verilmesi nedeniyle Adıyaman'da camilerin kapılarına uyarı yazısı asıldı.

20.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:14
Adıyaman 'da camilerde koronavirüs önlemi
DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ve cuma namazlarına ara verilmesi nedeniyle Adıyaman'da camilerin kapılarına uyarı yazısı asıldı. Uyarıları dikkate alan cemaat namazlarını evde kılmayı tercih etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından salgın haline gelen koronavirüs önlemleri kapsamında kentte bulunan camilerin kapılarına 'Salgın riskinin sonra erinceye kadar camilerde vakit namazları ve cuma namazı kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılın' şeklinde yazı asıldı. Vatandaşlar uyarıları dikkate alarak namazlarını evlerinde kılmayı tercih etti.
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Adıyaman’da camilerde koronavirüs önlemi

Kaynak: DHA

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Adıyaman'da camilerde koronavirüs önlemi
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Adıyaman, Güncel

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