Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adıyaman'da çatı katında yangın

Adıyaman'da çatı katında yangınADIYAMAN'da, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

05.04.2020 22:02 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:02
Adıyaman 'da çatı katında yangın
ADIYAMAN'da, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın çatı katında dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Adıyaman’da çatı katında yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, İtfaiye, Güncel

Haberin Videosu :

Adıyaman'da çatı katında yangın
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Adıyaman'da çatı katında yangın - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü
Hakkari’de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL ’Sosyal Mesafe’ cezası Haberler
Hakkari'de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL 'Sosyal Mesafe' cezası
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi Haberler
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı Haberler
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı Haberler
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı
Türkiye’de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı
Almanya’da koronavirüs ölümleri bin 500’ü geçti Haberler
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti
PTT’den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başladı Haberler
PTT'den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başladı

Son Dakika Güncel Haberleri

22:27: Karantinadaki işçilere moral vermek için Tokat sarması oynadılar - Haber 22:26: Elma yüklü kamyonet devrildi - Haber 22:22: Denizli'nin Güney ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı - Haber 22:21: NOSTALJİK TRAMVAY SON SEFERİNİ YAPTI - Haber 22:21: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' paylaşımı - Haber 21:22: Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi - Haber 21:14: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı - Haber 20:11: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık - Haber 20:01: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi - Haber 19:54: Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı - Haber 19:43: İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber