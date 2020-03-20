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Adıyaman'da çift başlı dünyaya gelen kuzu 1 gün yaşayabildi

Adıyaman'da çift başlı dünyaya gelen kuzu 1 gün yaşayabildiADIYAMAN'da, çift başlı, 4 gözlü ve 3 kulaklı olarak dünyaya gelen kuzu bir gün yaşayabildi.

20.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:31
Adıyaman 'da çift başlı dünyaya gelen kuzu 1 gün yaşayabildi
ADIYAMAN'da, çift başlı, 4 gözlü ve 3 kulaklı olarak dünyaya gelen kuzu bir gün yaşayabildi.
Fatih Mahallesi'nde besi çiftliği bulunan Mahmut Akar'a ait koyun çarşamba günü doğum sırasında öldü. Görevliler tarafından anne karnından alınan kuzu ise çift başlı, 4 gözlü ve 3 kulaklı olarak dünyaya geldi. Biberon ile beslenen kuzu da bir gün sonra öldü. Kuzu , çiftlik çalışanları tarafından gömüldü.
Mahmut Yakar, "Koyunumuzun biri doğum esnasında ölünce kuzunun yaşadığını anlayıp karnını açtık. Anne karnında çift başlı bir kuzu olduğunu gördüğümüzde çok şaşırdık. İlk defa vücudu tek, boyun tek, kafası çift, 3 kulağı olan, kuzuyu gördüm. Bir gün yaşadı öldü, biz de gömdük. Çocukluğumdan bu yana besicilik yapıyorum, ilk defa böyle bir durumla karıştım" dedi. Adıyaman’da çift başlı dünyaya gelen kuzu 1 gün yaşayabildi

Kaynak: DHA

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Adıyaman'da çift başlı dünyaya gelen kuzu 1 gün yaşayabildi
Etiketler : Adıyaman, Kuzu, Güncel

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