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Adıyaman'da çığ düştü, araçlar mahsur kaldı

Adıyaman'da Sincik-Malatya kara yolunun bir bölümü, çığ düşmesi sonucu kapandı.

07.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:28 Adıyaman'da çığ düştü, araçlar mahsur kaldı
'da Sincik- kara yolunun bir bölümü, çığ düşmesi sonucu kapandı. Kapanan yolda araçlar mahsur kaldı.

Sincik- Malatya kara yolunun köyü yakınlarında yola düşen çığ nedeniyle ulaşım aksadı. Uzun bir süre ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan araç sürücüleri durumu ilgili birimlere bildirdi. Kısa sürede harekete geçerek olay yerine gelen Karayolları ekipleri yolda çalışma başlattı. Kar yağışı ile beraber tipinin de etkili olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda yapılan 3 saatlik çalışmaların ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Adıyaman - Çelikhan kara yolunda da yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışından dolayı kapanan ve görüş mesafesi düşen yolda araçlar mahsur kaldı. Yaklaşık 10 aracın mahsur kaldığı yolda çalışma yapan Karayolları ekipleri yolu yeniden ulaşıma açtı. Mahsur kalan araçlar yollarına kaldıkları yerden devam etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Arıkonak, Malatya, Sincik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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