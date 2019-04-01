Adıyaman'da, 'Cumhur İttifakı' 8 İlçeden 4'ünü Kazandı

ADIYAMAN'da, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' 8 ilçenin 4'ünü kazanırken, 2 ilçe 'millet ittifakı', 1 ilçe SP, 1 ilçe ise bağımsız olarak seçime giren adayların oldu. Adıyaman
'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 405 bin 579 seçmen, 1550 sandığa giderek, tercihlerini yaptı. Sandıkların tamamının açıldığı kentte resmi olmayan sonuçlara göre, Adıyaman Belediye Başkanlığı'na 'cumhur ittifakı' adayı olan AK Parti
'li Süleyman Kılınç
seçildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, kentin ilçelerinde yeni başkanlar, şu isimlerden oluştu:
"Çelikhan
Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Bulut
, Gerger
Belediye Başkanı AK Parti'li Erkan Aksoy
, Samsat
Belediye Başkanı AK Parti'li Halil Fırat
, Besni
Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Emre
, Gölbaşı
Belediye Başkanı CHP
'li İskender Yıldırım
, Tut
Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kılıç
, Kahta
Belediye Başkanı SP'li Yusuf Turalı, Sincik
Belediye Başkanı bağımsız aday Mehmet Buz."
Kentteki belde belediye başkanları ise şu isimlerden oluştu:
"Köseceli
Belediye Başkanı AK Parti'li Kerim Durğut
, Balkar
Belediye Başkanı AK Parti'li Orhan Orhan
, Belören
Belediye Başkanı AK Parti'li Mahmut Turan
, Akıncılar
Belediye Başkanı AK Parti'li İsmet Çetinkaya
, Bölükyayla
Belediye Başkanı AK Parti'li Ramazan Yavuz
, İnlice
Belediye Başkanı MHP
'li Abubekir Ümürhan
, Çakırhüyük
Belediye Başkanı MHP'li Miktat Çetinkaya
, Kesmetepe
Belediye Başkanı CHP'li Hasan Koca
, Harmanlı
Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Değirmenci
, Şambayat
Belediye Başkanı CHP'li Nejdet Arıcı
, Yaylakonak
Belediye Başkanı CHP'li Abuzer Aydın
, Pınarbaşı Belediye Başkanı CHP'li Mahmut Alan
, Suvarlı
Belediye Başkanı İYİ Parti
'li Mikail Ağır
, Kömür Belediye Başkanı HDP
'li Erkan Karataş."
? - Adıyaman
Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Adıyaman, Politika
Kaynak: DHA