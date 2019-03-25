Adıyaman'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazırlığı

Adıyaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın gelişi için hazırlıklar devam ediyor.
31 Mart seçimleri kapsamında mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan
, yarın saat 16.00'da, Sakarya
Caddesi üzerindeki alanda Adıyamanlılara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi öncesi önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı kentin giriş noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında araçlar didik didik aranıyor.
Yarın düzenlenecek olan mitingde çevre illerden gelen 2200 polis ile 120 sağlıkçının görev yapacağı kaydedildi.
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Kaynak: DHA