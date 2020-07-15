15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Adıyaman'da dağ bisiklet turnuvası düzenlendi.

15 Temmuz şehitlerini anmak için Adıyaman İkra Koleji'nin ev sahipliğinde, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizesiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitlerini Anma Dağ Bisiklet yarışı düzenlendi.

İkra Koleji önünde başlayan bisiklet yarışı, Karadağ Ormanlık alanda gerçekleştirildi. Yarışmalara Adıyaman ve Malatya illerinden 35 sporcu katılarak, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için pedal çevirdi. Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde yapılan yarışmalarda sporcular 3 bin kilometre boyunca pedal çevirdi.

Dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ve okul yetkilileri tarafından madalya ve katılım belgesi verildi. - ADIYAMAN