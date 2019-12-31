Adıyaman'da Deneyap Teknoloji Atölyesi kuruluyor

Cumhurbaşkanlığının ilk 100 günlük icraat programı çerçevesinde, 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına yönelik olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının milli teknoloji hamlesinde rol alacak gençlerin gelişimlerini sağlamak üzere 12 ilde hayata geçirilen projenin ikinci etabında Adıyaman'da da Deneyap Teknoloji Atölyesi kuruluyor.



Adıyaman'da da Deneyap Teknoloji Atölyesinin kurulacağını kaydeden Vali Aykut Pekmez, "Ülkemizin teknoloji alanında gelişimini ivmelendirmek amacıyla, 11. kalkınma planında da yer alan, 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi Projesi ile Türkiye genelinde teknoloji atölyeleri kurulması hedeflenmektedir. Projenin ilk etabı 12 ilde hayata geçirilmiş olup ikinci etabında Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat illerinde atölyeler hayata geçirilecektir. Bu proje ile geleceğin teknoloji yıldızları programı Türkiye'ye yayılacak, gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek, üretecektir. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere 3 yıl boyunca ücretsiz olarak robotik kodlama, elektronik programlama, yapay zeka, siber güvenlik, nanoteknoloji gibi teknoloji alanlarında eğitim verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin girişimcilik, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir" dedi.



Proje ile ilgili açıklamalarının devamında Vali Aykut Pekmez, "Programa katılan öğrenciler 3 yıllık bir süreçte, hem temel teknoloji yetkinlikleri kazanma, hem de özel ilgi alanlarında derinleşme imkanı elde edecektir. Atölye programları ortaokul düzeyinde halihazırda 4. ve 5. sınıfta eğitim gören öğrencilere, lise düzeyinde ise 8,9 ve lise hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrencilere hitap etmektedir. Deneyap Teknoloji Atölyelerine öğrenci kabulü, iki aşamalı seçme süreci sonunda yapılacaktır. Sürecin ilk aşaması olan yazılı seçme sınavı, Atatürk Üniversitesi işbirliği ile belirtilen 18 ilde, 9 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınavın son başvuru tarihi ise 06 Ocak 2020 olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgiye www.deneyapturkiye.org internet adresinden ulaşılabilmektedir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA