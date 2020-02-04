Adıyaman'da depremin yaraları sarılıyor

Merkez üssü Elazığ
'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adıyaman
'ın Sincik
ve Gerger
ilçelerine bağlı köy ve mezralarda, depremin yaraları sarılıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremin meydanageldiği günden bu yana jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Sincik ve Gerger ilçelerine bağlı köy vemezralarında bir taraftan hasar tespit çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan da evleriağır hasar gören vatandaşlar için çadır kuruyor, battaniye, ısıtıcı ve insani yardım dağıtıyor.
AdıyamanValisi Aykut Pekmez de depremden etkilenen, Malatya sınırında bulunan Sincikilçesine bağlı Geçitli, Arıkonak ve Aksu köyleri ile bağlı mezraları ziyaret ederek, incelemelerdebulundu.
Yer yer iki metreye yakın karla kaplı köyleri ziyaret eden Vali Pekmez veberaberindeki heyet, vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.
AFAD'ın oluşturduğu çadırlarayerleştirilen vatandaşları ziyaret eden Pekmez, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletip, çocuklara da oyuncak verdi.
Pekmez, yaptığı açıklamada, depremin meydana geldiği ilk akşamdan itibaren Gerger ve Sincik ilçelerine bağlı köylerde durum tespiti yapmak amacıyla AFADve jandarma ekiplerini yönlendirdiklerini hatırlatarak, "Ekiplerimiz ön hasar tespitçalışmalarını tamamlayıp, kesin hasar tespit çalışmalarına başladı ve bu da seri birşekilde devam ediyor. Evleri depremden hasar gören vatandaşlarımıza çadır ve gıda olmaküzere her türlü desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Vali Aykut Pekmez'e ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Sincik Kaymakamı Faruk Doğru, AFAD İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ ve Karayolları 87. Şube Şefi Emrullah Metin eşlik etti.