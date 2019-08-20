Haberler» Güncel» Haber

Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralı

Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralıAdıyaman'ın Kahta ilçesinde düğün konvoyunda iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çoğu çocuk ve kadın 12 kişi yaralandı.

20.08.2019 19:36
Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralı
Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düğün konvoyunda iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çoğu çocuk ve kadın 12 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde konvoy yaparak ilerleyen Hasan Kodak (30) yönetimindeki 55 ABL 512 plakalı otomobil ile Süleyman Kodak yönetimindeki 34 NTP 47 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Muhammed Emin Kodak (1), Ali Kodak (3), Esmanur Kodak (4), Adile Kodak (34), Hüsna Kodak (27), Süleyman Kodak (32) Hasan Kodak (30), Tevhide Işık (76), Sevgi Beyazkaya (20), Mehmet Özbey (29), Bayram Turan (18)yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralı

Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:20   Ankara'da otobüs kazası: 8 yaralı
20:20   Aksaray'da tarım arazilerini dolu ve sel vurdu
20:20   Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı
20:20   "Bir an önce masayı işletelim"
20:19   6 bin lira maaşlı işinden istifa eden adam köye yerleşerek hayalini gerçekleştirdi
20:19   Putin'e hakaret eden Gürcistanlı gazeteci işten çıkarıldı
20:17   Açe Tsunami Müzesi