Adıyaman'da e-ihracat buluşması gerçekleşecek
Uluslararası sınır ötesi e-ticaret (e-ihracat) platformu WORLDEF'in Anadolu'da düzenlediği e-ihracat konferansları serisi Adıyaman'da devam edecek.
11.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:10
Uluslararası sınır ötesi e-ticaret (e-ihracat) platformu WORLDEF'in Anadolu'da düzenlediği e-ihracat konferansları serisi Adıyaman 'da devam edecek.
WORLDEF'ten yapılan açıklamaya göre, E-ihracat uzmanları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi iş çevreleri ile Adıyaman'da düzenlenecek "İpekyolu E- İhracat Konferansı 2020"de buluşacak.
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, 17 Mart 2020 Salı ATSO binasında yapılacak.
Etkinlikte, firmalara e-ihracat konusunda son gelişmelerin yanı sıra bilgi ve tecrübe paylaşımı da yapılacak.
WORLDEF'ten yapılan açıklamaya göre, E-ihracat uzmanları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi iş çevreleri ile Adıyaman'da düzenlenecek "İpekyolu E- İhracat Konferansı 2020"de buluşacak.
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, 17 Mart 2020 Salı ATSO binasında yapılacak.
Etkinlikte, firmalara e-ihracat konusunda son gelişmelerin yanı sıra bilgi ve tecrübe paylaşımı da yapılacak.
Kaynak: AA
Manşet
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