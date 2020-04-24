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Adıyaman'da eczacılara siperlik dağıtıldı

Adıyaman'da eczacılara siperlik dağıtıldıADIYAMAN Gençlik ve Spor Müdürlüğü, koronavirüs ile mücadele kapsamında eczacılara siperlik maske dağıtımı yaptı.

24.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:01

Adıyaman'da eczacılara siperlik dağıtıldı

ADIYAMAN Gençlik ve Spor Müdürlüğü, koronavirüs ile mücadele kapsamında eczacılara siperlik maske dağıtımı yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde başlatılan projede gençlik merkezi tarafından üretilen 400 siperlik maske kent genelindeki eczane çalışanlarına dağıtıldı. Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Eczacılarımıza destek olmak amacıyla ilimizde Gençlik Spor il Müdürlüğü ve Gençlik Merkezlerinde ürettiğimiz 400 siperliğimizi yaparak eczacılarımıza teslim ettik. Tabi bunu yapmamızdaki amacımız diğer kamu kuruluşların yanı sıra bizde gençlerimizle beraber sosyal sorumluk projesini üslenip bu anlamadaki duyarlılığımızı en aza çekebilmek. Bugüne kadar tüm sağlık çalışanlarımıza, adliye, belediyemize ve kamu çalışanlarımızı tamamına son olarak eczacılarımıza yaklaşık 400 siperlik dağttık. Toplam bugün itibari ile 8 bin tane siperlik ürettik ve ihtiyaç halinde gençlerimiz üretmeye devam ediyorlar" dedi.

Adıyaman Eczacılar Odası Başkanı Hüseyin Kemal Taş ise, "Gençlik Spor İl Müdürümüze ekibine teşekkür ederiz. Eczacılarımız bu zorlu süreçte risk altındalar bu siperliklerin verilmesi ile bir nebze olsa riskleri düşecek emeği geçen herkese teşekkür ederim? şeklinde konuştu

Adıyaman’da eczacılara siperlik dağıtıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel , Haber
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