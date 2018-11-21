Adıyaman'da Erkek Çocuğa "Muhammed" İsmi Veriliyor

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:46



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:46

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son iki gün içerisinde dünyaya gelen beş erkek çocuktan 4'üne Muhammed ismi verildi.Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Kahta Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen 5 erkek çocuktan 4'üne Muhammed adı verildi.Kahta Gençlik Merkezi genç gönüllü üyeleri, hastanede dünyaya yeni gelen Muhammed adlı bebeklere çeşitli hediye verdi.Genç gönüllü liderlerinden Seher Bozkurt, insanlığa lider olan Hazreti Muhammed'in (SAV) her haliyle örnek bir peygamber olduğunu, onun yolunda gitmenin kurtuluşa vesile olacağını belirtti.Mevlid-i Nebi'yi bir haftaya sığdırmanın imkansız olduğunu kaydeden Bozkurt, "Peygamber efendimizi anlatmaya günler değil yıllar bile yetersiz kalır. Biz bu hafta etkinlikler kapsamında yeni doğan çok sayıda bebeğe 'Muhammed' adının verildiğini duyunca çok mutlu olduk. Hastanede onları ziyaret ettik." dedi.Bebeklerine Muhammed adını veren Ömer ve Kamile Yalçınkaya çifti, bu mübarek günlerde bebeklerinin dünyaya gelişine çok sevindiklerini, Muhammed adını koydukları için daha çok mutlu olduklarını belirterek, duygularını anlatamayacak kadar heyecanlı olduklarını kaydetti.