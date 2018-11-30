Adıyaman'da Eroin ve Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adıyaman
'da düzenlenen operasyonlarda bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulucami Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüpheli A.S'nin üst aramasında 125 gram sentetik uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Polis
ekipler, Gölbaşı
ilçesi yolundaki uygulama noktasında da durumundan şüphelendikleri plakası belirtilmeyen bir otomobilde arama yaptı.
Araçta yapılan aramada 10 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, haklarında adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı.
Adıyaman