Adıyaman'da eskiyen çöp kovalarını yeniliyor
Adıyaman Belediyesi tarafından şehir merkezindeki eski çöp kovaları yeniliyor.
16.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:22
Adıyaman Belediyesi tarafından şehir merkezindeki eski çöp kovaları yeniliyor.
'Temiz çevre, temiz toplum' sloganıyla yola çılan Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde halk tarafından yoğun olarak kullanılan caddelerde eskiyen çöp kovaları yenileriyle değiştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, yeni çöp kovalarını işlek caddeler başta olmak üzere kentin belirli noktalarına yerleştirilmeye başladıklarını söyleyerek, "Ekiplerimiz, kırılan ve kullanılmayacak durumda bulunan çöp kovalarını yeni çöp kovalarıyla değiştiriyor. Şehrimizin önemli noktalarına, kaldırım kenarlarına çöp kovalarının montaj çalışmaları devam ediyor. Daha temiz bir çevre ve ildeki yaşam kalitesini arttırmak adına hassas bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN
'Temiz çevre, temiz toplum' sloganıyla yola çılan Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde halk tarafından yoğun olarak kullanılan caddelerde eskiyen çöp kovaları yenileriyle değiştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, yeni çöp kovalarını işlek caddeler başta olmak üzere kentin belirli noktalarına yerleştirilmeye başladıklarını söyleyerek, "Ekiplerimiz, kırılan ve kullanılmayacak durumda bulunan çöp kovalarını yeni çöp kovalarıyla değiştiriyor. Şehrimizin önemli noktalarına, kaldırım kenarlarına çöp kovalarının montaj çalışmaları devam ediyor. Daha temiz bir çevre ve ildeki yaşam kalitesini arttırmak adına hassas bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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