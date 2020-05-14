Adıyaman'da etkisiz hale getirilen teröristler gri ve turuncu listede aranıyordu

Adıyaman'da etkisiz hale getirilen teröristler gri ve turuncu listede aranıyorduADIYAMAN'da, güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen PKK'lı 3 teröristten 2'sinin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde gri kategoride 500 bin TL ödül ile, diğerinin ise...

14.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:03
Adıyaman'da etkisiz hale getirilen teröristler gri ve turuncu listede aranıyordu
ADIYAMAN'da, güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen PKK'lı 3 teröristten 2'sinin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde gri kategoride 500 bin TL ödül ile, diğerinin ise turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle arandığı belirlendi.
Adıyaman merkeze bağlı Yeşiltepe köyü kırsalında geçen perşembe günü jandarma tarafından hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirilirken, terör örgütü PKK'ya ait 3 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 5 el bombası, el telsizi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ile belirlendi. Teröristlerden Bezar Komagene kod adlı Zeynal Alakuş ile Bager kod adlı Gaffari Yorulmaz'ın İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde gri kategoride 500'er bin TL ödülle, Sabri Pir kod adlı Zeynel Gözübüyük'ün ise turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle arandığı belirlendi. Adıyaman’da etkisiz hale getirilen teröristler gri ve turuncu listede aranıyordu

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, PKK, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca’nın iftar uyarısı Uşak’ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Canlı yayında ’Atatürk’ gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Adana’da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz Haber
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Haberler››Güncel››Adıyaman'da etkisiz hale getirilen teröristler gri ve turuncu listede aranıyordu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:26: Mersin'de karantinası biten 170 kişi memleketlerine gönderildi - Haber 18:25: Edirne'de koronadan ölen eczacı 'Eczaneler Günü'nde' anıldı - Haber 18:25: Antalya'da özel tekne ile amatör su ürünleri avcılığı başlıyor - Haber 18:24: İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 42'LERE ULAŞTI - Haber 18:24: Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi - Haber 18:02: Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı - Haber 17:49: Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti - Haber 17:36: Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 15:44: Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz - Haber