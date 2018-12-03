Adıyaman'da Ev Yangını

** Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi, duvarda asılı Kur'an-ı Kerim zarar görmedi
ADIYAMAN'da, bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Tuncer
'e ait evden dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye erleri, evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Tuncer'i tahliye etti ve ambulansla hastaneye gönderdi. İtfaiye
ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, yangın sırasında, evin duvarında asılı Kur'an-ı Kerim'in ise zarar görmediği belirlendi.
Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
İtfaiye
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:09