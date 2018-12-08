Adıyaman'da Ev Yangını

Adıyaman
'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Musalla Mahallesi Atatürk Caddesi
'nde bulunan Mustafa Tuncer
'e (70) ait iki katlı bir evin üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Evde soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, yanan bir kanepe içerisinde buldukları Kur'an-ı Kerim'i muhafaza altına alarak İtfaiye
Müdürlüğüne götürdü.
Atatürk Caddesi,İtfaiye,Adıyaman
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:39