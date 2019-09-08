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Adıyaman'da ev yangını

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi.

08.09.2019 23:38 Adıyaman'da ev yangını
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde Ziya Üçer'e ait bir evin dördüncü katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ev sahibinin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine Kahta Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinde hazır bulunduğu yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangında henüz ismi öğrenilemeyen ve dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Adıyaman, İtfaiye, Kahta, Güncel

Kaynak: AA

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