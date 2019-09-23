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Adıyaman'da ev yangını

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

23.09.2019 04:02Adıyaman'da ev yangını
Adıyaman'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi'nde TOKİ Konutlarında Turan Adıyahşi'ye ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken binada bulunan 2 kişi dumandan etkilendi.
112 Acil Servis ekiplerince ambulans içerisinde tedavisi yapılan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma yaptı.
Bina sakinleri ise yangın kontrol altına alınıncaya kadar dışarıda bekledi.

Bahçecik, Adıyaman, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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