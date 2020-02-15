Haberler » Güncel » Adıyaman'da ev yangını paniğe neden oldu - Haber

Adıyaman'da ev yangını paniğe neden oldu

ADIYAMAN'da, Mustafa Elkafir'e ait evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, paniğe neden oldu.

15.02.2020 22:25 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:26Adıyaman'da ev yangını paniğe neden oldu

ADIYAMAN'da, Mustafa Elkafir'e ait evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde Mustafa Elkafir'e ait iki katlı evin birinci katında  yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 23:44:13