Adıyaman'da Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Kaynak: DHA

ADIYAMAN'da, tek katlı evin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaralananın olmadığı ve itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.Akşam saatlerinde Ulu Cami Mahallesi'nde Ercan Yılmaz'a ait tek katlı evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir neden ile yangın çıktı. Olay sırasında kimsenin olmadığı evden dumanların yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangın çıkışı nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.FOTOGRAFLI - Adıyaman