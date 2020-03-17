Adıyaman'da evden 10 bin liralık altın çalındı
Adıyaman'da evden 10 bin liralık altın çalındıADIYAMAN'da, bir eve giren hırsız veya hırsızlar 10 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtı.
17.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:14
Adıyaman 'da evden 10 bin liralık altın çalındı
ADIYAMAN'da, bir eve giren hırsız veya hırsızlar 10 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtı.
Olay, öğleden sonra Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Akgöz'e ait eve, kimsenin olmadığı sırada giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yatak odasında bulunan 10 bin lira değerindeki altını aldı. Eve gelen Adnan Akgöz, kapının zorlanarak açıldığını ve altınların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından hırsızlık şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
ADIYAMAN'da, bir eve giren hırsız veya hırsızlar 10 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtı.
Olay, öğleden sonra Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Akgöz'e ait eve, kimsenin olmadığı sırada giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yatak odasında bulunan 10 bin lira değerindeki altını aldı. Eve gelen Adnan Akgöz, kapının zorlanarak açıldığını ve altınların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından hırsızlık şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Adıyaman'da evden 10 bin liralık altın çalındı
Etiketler : Turgutreis Mahallesi, Adıyaman, Güncel
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