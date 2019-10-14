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Adıyaman'da eve av tüfeği ile ateş açıldı

ADIYAMAN'da 3 katlı eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobilden av tüfeği ile ateş açıldı.

14.10.2019 01:32
ADIYAMAN'da 3 katlı eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobilden av tüfeği ile ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmadı.
Olay, gece saatlerinde Malazgit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen otomobilden Abuzer Korkmaz'a ait 3 katlı eve av tüfeği ile ateş açıldı. Mahallede büyük paniğe neden olayda yaralanan olmazken, tüfekten çıkan saçmalar evin avlusundaki otomobile ve evin kapısına isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evde inceleme yapan polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Adıyaman'da eve av tüfeği ile ateş açıldı

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Kaynak: DHA

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