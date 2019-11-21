Adıyaman'da Fatih Mahallesi'nde kamulaştırılan yapılar yıkılıyor

Adıyaman
Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde kamulaştırılan yapıları yıkmak için çalışma yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Fatih Mahallesi'ndekiOduncular Sitesi'nin kuzeyinde bulunan sokakta yolda kalan yapılar kamulaştırılarak yıkımıgerçekleştirildi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi verenyetkililer, mülk sahipleriyle yapılan anlaşmalar neticesinde yolda kalan engellerin yıkılarakortadan kaldırıldığını dile getirdi.
Mahalle sakinleri ise sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.