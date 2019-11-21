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Adıyaman'da Fatih Mahallesi'nde kamulaştırılan yapılar yıkılıyor

Adıyaman Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde kamulaştırılan yapıları yıkmak için çalışma yaptı.

21.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:50Adıyaman'da Fatih Mahallesi'nde kamulaştırılan yapılar yıkılıyor
Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde kamulaştırılan yapıları yıkmak için çalışma yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Fatih Mahallesi'ndeki
Oduncular Sitesi'nin kuzeyinde bulunan sokakta yolda kalan yapılar kamulaştırılarak yıkımı
gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren
yetkililer, mülk sahipleriyle yapılan anlaşmalar neticesinde yolda kalan engellerin yıkılarak
ortadan kaldırıldığını dile getirdi.

Mahalle sakinleri ise sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Fatih Mahallesi, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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