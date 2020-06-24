Adıyaman'da FETÖ operasyonu 8 gözaltı

Adıyaman'da FETÖ operasyonu 8 gözaltıADIYAMAN'da, FETÖPDY'ye yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

24.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:22
Adıyaman'da FETÖ operasyonu 8 gözaltı
ADIYAMAN'da, FETÖPDY'ye yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, belirlenen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Adreslere yapılan eş zamanlı baskında, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 4 şüphelinin ifade alma işlemi devam ediyor. Adresinde bulunamayan 1 şüpheli ise aranıyor. Adıyaman’da FETÖ operasyonu 8 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel, Haber

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