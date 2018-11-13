Adıyaman'da Fetö/pdy Operasyonu

Adıyaman
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 9 şüphelinin kent merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından zanlılar emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.
Adıyaman