13 Kasım 2018, 12:33
»»

Adıyaman'da Fetö/pdy Operasyonu

Adıyaman

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 9 şüphelinin kent merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor. Adıyaman
13 Kasım 2018 Salı 12:33