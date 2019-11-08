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Adıyaman'da fetö şüphelisi 4 kişi adliyede

Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyedeAdıyaman'da, FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

08.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:33
'da FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyede
Adıyaman'da, FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik geçen çarşamba günü operasyon düzenlendi.
Adıyaman merkezli operasyonda Elazığ, Van ve İstanbul'da belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında askeri öğrenci sorumlusu ile 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu 2'si kadın 9 şüpheliyi yakalamak için gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyete götürüldü. Sorgulaları tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin sorgusu devam ederken polis, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheliyi arıyor.
Adıyaman'da fetö şüphelisi 4 kişi adliyede

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA


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