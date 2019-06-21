21.06.2019 10:54
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Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyede

Adıyaman

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Salı günü haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Adıyaman, Kahramanmaraş , Adana , İstanbul , Elazığ , Gümüşhane ve Mardin 'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütün askeri öğrenclerden sorumlu kişi ve mütevelli heyeti üyelerinin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulaması tamamlanan şüphelilerden 8'i, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 7 kişinin emniyetteki sorguları ise devam ediyor.


- Adıyaman
Kaynak: DHA
Mardin , Cumhuriyet Başsavcılığı , Adıyaman , Güncel

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