21.06.2019 11:42
Haberler » Güncel » Haber

Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyede

Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyedeAdıyaman'da, FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

Adıyaman 'da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyede
Adıyaman'da, FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, Salı günü haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Adıyaman, Kahramanmaraş , Adana , İstanbul , Elazığ , Gümüşhane ve Mardin 'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütün askeri öğrenclerden sorumlu kişi ve mütevelli heyeti üyelerinin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulaması tamamlanan şüphelilerden 8'i, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 7 kişinin emniyetteki sorguları ise devam ediyor.Adıyaman'da FETÖ şüphelisi 8 kişi adliyede
Kaynak: DHA
Mardin , Cumhuriyet Başsavcılığı , Adıyaman , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:54Kadınlar gelir umuduyla odalarını böceklere ayırdı - KAHRAMANMARAŞ
12:53Balık üretilen suyu işleyip, marul yetiştirdi
12:53Otobüste bulduğu 13 bin lira ve 50 yıllık fotoğrafları gurbetçiye geri ulaştırdı
12:53Çankaya Belediyesinden Muzaffer Amcaya yardım eli
12:53Mutfak yangınını itfaiye söndürdü
12:52Alman medya devine ABD'den büyük teklif
12:52İnşaat halindeki villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çevirmişler