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Adıyaman'da fırtınanın uçurduğu çatı 3 otomobile zarar verdi

Adıyaman'da fırtınanın uçurduğu çatı 3 otomobile zarar verdiADIYAMAN'da, şiddetli fırtına nedeniyle uçan çatı, otomobillerin üzerine düştü.

24.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:50
'da fırtınanın uçurduğu çatı 3 otomobile zarar verdi
ADIYAMAN'da, şiddetli fırtına nedeniyle uçan çatı, otomobillerin üzerine düştü. 3 otomobilde hasar oluştu.
Kentte dün gece başlayan fırtına, gün içerisinde de etkisini sürdürdü. Eskisaray Mahallesi'nde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait lojmanın çatısının bir bölümü, fırtına nedeniyle kopup, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. 3 otomobilde hasar meydana gelirken, çatı görevliler tarafından kaldırıldı. Öte yandan Adıyaman Belediyesi hoparlörlerden anonslar yaparak, vatandaşları fırtınaya karşı uyardı.
Adıyaman'da fırtınanın uçurduğu çatı 3 otomobile zarar verdi

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA


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