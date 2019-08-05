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Adıyaman'da fosseptik çukuruna düşen koyunları itfaiye kurtardı

Adıyaman'da fosseptik çukuruna düşen koyunları itfaiye kurtardıAdıyaman'da, tarlada otlarken fosseptik çukuruna düşen 20 koyunu itfaiye ekipleri çıkardı, koyunlardan 1'i öldü.

05.08.2019 11:21
Adıyaman'da fosseptik çukuruna düşen koyunları itfaiye kurtardı
Adıyaman'da fosseptik çukuruna düşen koyunları itfaiye kurtardı
Adıyaman'da, tarlada otlarken fosseptik çukuruna düşen 20 koyunu itfaiye ekipleri çıkardı, koyunlardan 1'i öldü.
Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Hasankendir köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Çoban'a ait 20 koyun tarlada otladığı esnada köyün kullandığı fosseptik çukuruna düştü. Çukura düştüğünü gören Çoban, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından fosseptik çukuruna düşen koyunları çıkartılırken 1 koyun ise öldü.
Koyunların sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Adıyaman, İtfaiye, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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