28 Şubat 2019, 15:23
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Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu

- Polis ekiplerinin evin kapısına gelmesi Ekiplerin evi mühürlemesi ADIYAMAN- Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

- Polis ekiplerinin evin kapısına gelmesi
Ekiplerin evi mühürlemesi ADIYAMAN- Adıyaman'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen evler mühürlendi.

Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, fuhuş yaptıkları belirlenen 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 7 bin 682 lira para cezası uygulandı. Polis, Adıyaman, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA