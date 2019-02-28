Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu

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ekiplerinin evin kapısına gelmesiEkiplerin evi mühürlemesi ADIYAMAN- Adıyaman
'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen evler mühürlendi. Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, fuhuş yapıldığı tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, fuhuş yaptıkları belirlenen 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 7 bin 682 lira para cezası uygulandı.
Polis, Adıyaman, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA