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Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

14.10.2019 22:25Adıyaman'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri, kentte 2 farklı adreste fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler fuhuş yaptığı belirlenen H.D. ve F.K., fuhuşa aracılık yaptığı tespit edilen 2 kişi ile fuhuşa yer temin ettiği belirlenen S.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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