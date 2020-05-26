Adıyaman'da, gece denetimi

Adıyaman'da, gece denetimiADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ihlal edilmemesi için güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor.

26.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:47
Adıyaman'da, gece denetimi
ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ihlal edilmemesi için güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor.
Kentin farklı noktalarında denetim yapan polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücülerin evraklarını kontrol ediyor. Polisler, özellikle havanın kararmasıyla yoğunlaştırdığı denetimlerde araçları durdurarak sürücülerin evrak ve kimlik kontrollerini yaptı. Kısıtlama kapsamında dışarı çıkma muafiyeti bulunanların yolculuğuna izin veren polis, ihlalde bulunarak sokağa çıktığını belirlediği sürücülere ise cezai işlem uyguladı. Adıyaman’da, gece denetimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Polis, Güncel, Haber

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