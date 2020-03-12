Menü
Haberler ›› Güncel ››Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını silahla öldürdü - Güncel

Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını silahla öldürdü

Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını tabancayla öldürdü.

12.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:30
Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını silahla öldürdü
Adıyaman 'da genç kız tartıştığı babasını tabancayla öldürdü.
Yeşilyurt Mahallesi'nde Dilan B. (19), babası Yusuf B. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dilan B, evdeki tabancayla babasına ateş etti.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Yusuf B'nin öldüğünü belirledi.
Polis ekipleri, katil zanlısı Dilan B. ile evde bulunan annesi Canan B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan anneyle kızı adliyeye sevk edildi.
Bu arada, birbirine kelepçeli adliyeye getirilen anne ve kızının el ele tutuşması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Etiketler : Adıyaman, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti Güncel
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu Güncel
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu