Adıyaman'da gencin parmağında sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Adıyaman'da gencin parmağında sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
14.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:46
Adıyaman 'da gencin parmağında sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Abdulkadir Bulut, parmağına taktığı yüzüğü uğraşlarına rağmen çıkaramayınca Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Hastanedeki müdahaleye rağmen çıkarılamayan yüzük için itfaiyeden yardım istendi.
İtfaiye ekipleri, gencin parmağındaki yüzüğü, altına çay kaşığı yerleştirip elektrikli testereyle keserek çıkardı.
Bulut, ekiplere teşekkür etti.
Abdulkadir Bulut, parmağına taktığı yüzüğü uğraşlarına rağmen çıkaramayınca Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Hastanedeki müdahaleye rağmen çıkarılamayan yüzük için itfaiyeden yardım istendi.
İtfaiye ekipleri, gencin parmağındaki yüzüğü, altına çay kaşığı yerleştirip elektrikli testereyle keserek çıkardı.
Bulut, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, İtfaiye, Güncel
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