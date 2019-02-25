Adıyaman'da Getat Polikliniği Açıldı

Kaynak: İHA

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, prp, akupunktur ve kupa tedavisi hizmetlerinin verileceği geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) polikliniği açıldı.Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir yeni poliklinik daha vatandaşların hizmetine sunuldu. Geleneksek ve Tamamlayıcı Tıp konusunda Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı programlarda eğitim alan Dahiliye Uzmanı Dr. Enes Seyda Şahiner tarafından uygulanacak.GETAT Polikliniğinde yapılan geleneksel ve tamamlayıcı tedavi uygulamaları hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Enes Seyda Şahiner, "Modern tıbbi uygulamalarla geleneksel tıp yöntemlerini birleştirerek halkımızın merdiven altı sağlıksız uygulamalardan kurtarılması ve şifası için çalışmaktayız. Kliniğimizde, 5 bin yıllık geçmişe dayanan bu tedavilerin uzman hekim tarafından yapılmasına olanak sağlanmaktadır. Burada yapılan tüm tedavilerin bilimsel olarak ispatlandığını ve modern tıbba alternatif olmadığını aksine tamamlayıcı nitelikte" dedi.Poliklinikte ilk etapta akupunktur ve hacamat uygulaması yapacaklarını da söyleyen Şahiner, "Akupunktur ve kupa terapisi 5 bin yıllık geçmişi olan ve halkımız tarafından bilinen fakat birçok yerde işin ehli olmayan eski yöntemlerle yapılan bir uygulamadır. Bu noktada Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde polikliniğimizi açtık. Hastanemizde akupunktur, kupa tedavisi, prp ve hacamat hizmeti vereceğiz. Fitoterapi dediğimiz bitkisel ilaçla tedavi, sülük tedavisi, hipnoz ve ozon tedavileri de yapmayı planlıyoruz. GETAT uygulamaları arasında bulunan bitkisel tedavilerin hekim kontrolü dışında kullanılması yanlış bir uygulamadır. Yan etkileri kimyasal ilaçlara göre daha azdır ama bilinçsiz kullanıldığı zaman ciddi zararlara neden olabilir" şeklinde konuştu.GETAT Polikliniğinin hizmete açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, "Bilindiği üzere alternatif tıbba bakanlığımız büyük önem vermekte ve bu hizmetlerin hastanelerde sunulmasını bizzat teşvik etmektedir. Halk arasında bilinen adıyla hacamat yine iyileşemeyen yaralar için ozon tedavisi, akupunktur, sülük tedavisi gibi tedavi yöntemleriyle hastalarımıza hizmet vereceğiz. Bu tedavi yöntemleri hastanemizde hijyen ve modern bir ortamda yapılmaktadır. Açılan polikliniğimizde, geleneksel ve modern tedavi yöntemlerinin birlikte kullanımı ile hastalara mümkün olan en iyi sağlık hizmetini sunacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN