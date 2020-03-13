Menü
Haberler ›› Güncel ››Adıyaman'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarı ertelendi - Güncel

Adıyaman'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarı ertelendi

Adıyaman'da 1-5 Nisan tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarı ileri tarihe ertelendi.

13.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:12
Adıyaman'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarı ertelendi
Adıyaman 'da 1-5 Nisan tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarı ileri tarihe ertelendi.
Kentte Medya Trend Fuar ve Organizasyon tarafından düzenlenecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 ile 27 Eylül tarihine ertelendi.
Medya Trend Fuar ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığının aldığı kararın ardından Adıyaman'da 1-5 Nisan tarihinde yapılması planlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarının 23-27 Eylül tarihine ertelendiğini söyledi.
Gül, "Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Türkiye'de 16 Mart - 1 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan ulusal ve uluslararası fuarlar 1 Mayıs'tan sonraki tarihlere ertelendiğini söyledi. Bizler de ilgili fuarlarımızı bütün firmalarımızın katılacağı şekilde, daha güçlü, daha geniş kapsamlı bir şekilde çalışmalarımızı kaldığı yerden devam edecek. 23-27 Eylül 2020 tarihleri arasına revize etmiş bulunmaktayız." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Adıyaman, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Güncel
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi Güncel
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet Güncel
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor Güncel
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı