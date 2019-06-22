22.06.2019 13:43
Haberler » Güncel » Haber

Adıyaman'da gıda zehirlenmesi iddiası

Adıyaman

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla 7 öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla 7 öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Gölbaşı Fen Lisesi'nde sabah saatlerinde kahvaltı yapan 7 öğretmen, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde 20 öğretmenin Gölbaşı Fen Lisesi'nde kahvaltı yaptığını söyledi.
Öğretmenlerin 7'sinin mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Gölbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını belirten Özdemir, "Öğretmenlerimizin sağlık durumu iyi. Tahlil sonuçları açıklandı. Öğretmenlerimizin zehirlendikleri belirlendi. Çok şükür taburcu edildi." dedi.
Kaynak: AA
Sabah , Adıyaman , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:33 TİSKİ, Yomra'da tahrip olan su şebekesi için seferber oldu
15:33 150 yıl hapisle aranırken yakalanan hükümlüden gazetecilere tehdit
15:33 Ordu'da eve yıldırım isabet etti
15:33 AFYONKARAHİSAR Nişanda havaya ateş açılması sonucu yaşamını yitiren 2 kişi toprağa verildi
15:33 ANTALYA Çuval içinde yaralı bulunan yavru köpek uyutuldu
15:32 Selin sürüklediği ağaç parçaları ve çöp, Sapanca Gölü'nü kapladı
15:32 Evinde ölü bulunan kadının vücudunda darp izlerine rastlandı/ Ek fotoğraf