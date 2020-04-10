Adıyaman'da gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
10.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:43
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak nargile tütünü satışı yapıldığı bilgisini aldı.
Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda 15 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA