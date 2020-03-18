Adıyaman'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Adıyaman'da 310 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
18.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:36
Adıyaman 'da 310 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde gümrük kaçağı sigara satışı yapıldığı ihbarını aldı.
Ekipler, bir evde yaptıkları aramada 304 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel
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