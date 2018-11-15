Adıyaman'da "Güven ve Huzur" Uygulaması

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri tarafından "Güven ve Huzur
" uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamaya 283 personel katılırken 3 bin 945 kişinin sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.
Uygulamada, bin 206 araç kontrol edilirken kontrol edilen araçlarda 4 bin 786 lira idari para cezası uygulandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının, Adıyaman halkının huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında olduğu bildirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı,Jandarma,Huzur,Adıyaman
15 Kasım 2018 Perşembe 18:50