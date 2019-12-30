Haberler » Güncel » Adıyaman'da güven ve huzur uygulaması - Haber

Adıyaman'da güven ve huzur uygulaması

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, Güven ve Huzur uygulamasının 7'ncisini gerçekleştirdi.

30.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:32 Adıyaman'da güven ve huzur uygulaması
Emniyet Müdürlüğü, Güven ve uygulamasının 7'ncisini gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için uygulama yaptı.

Güven ve Huzur uygulamasında 3 bin 891 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 9 aranan şahıs yakalandı.

530 araç kontrol edilirken, 3 araca cezai işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca 92 umuma açık işyeri kontrol edildi. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:50   Tüketiciler, yılbaşını evinde ailesiyle geçirmeyi tercih ediyor - Haber
15:50   Evine getirdiği obüs mermisi patladı: 5 ölü - Haber
15:50   Kırklareli'nde organ bağışı ve doku nakli bilgilendirme toplantısı - Haber
15:50   Asatspor'da hedef süper lig - Haber
15:44   Kreşli minikler yeni yılı Başkan Böcek'le kutladı - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
30.12.2019 15:56:39