Adıyaman'da hafif ticari araç ile bisiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman
'da hafif ticari araç ile karne aldıktan sonra bisikletiyle eve dönen lise öğrencisinin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bünyamin Çalgan idaresindeki 06 APL 11 plakalı hafif ticari araç, Fatih Mahallesi
Adıyaman - Malatya
kara yolunda karne aldıktan sonra bisikletiyle eve dönen Muhammed Emin Tatar
ile çarpıştı.
Kazada bisikletliyle araç sürücüsü Çalgan ve yanında bulunan Meral Çalgan yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Karnesini aldıktan sonra eve dönerken bisikletiyle kaza yaptığını anlatan bisiklet sürücüsü Tatar, "Okuldan çıktım ve karnemi cebime koydum. Bisikletimle evime giderken nasıl oldu bilemedim ve kaza yaptım. Sağlık durumum iyi. Arabanın takla attığını görünce de korktum ve babamı aradım." dedi.